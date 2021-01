Inter, arriva una nuova offerta per Eriksen. 4 i profili per l'attacco

Inter, continuano ad esserci club che bussano alla porta dei nerazzurri per tentare di arrivare a Christian Eriksen a gennaio. Stando al Corriere dello sport, ovviamente, più passa il tempo più aumentano le probabilità che alla fine il danese resti a Milano. Per ora ci sarebbe stata una richiesta da parte del Tottenahm, ritenuta però irricevibile.

L'Inter infatti si aspetta che il giocatore parta con la formula del prestito oneroso e che l'ingaggio venga pagato dal club acquirente. La novità sarebbe l'interesse da parte del Leicester, che vorrebbe Eriksen per tentare l'assalto alla Premier.

Tuttavia le condizioni restano le stesse. Per quanto riguarda l'attacco la situazione resta sempre la stessa. Non ci saranno arrivi senza una partenza. Pinamonti è stato bloccato almeno finché non dovesse arrivare l'occasione di acquistare un profilo idoneo. Per ora i nomi proposti sarebbero quelli del Papu Gomez, Eder, Pellé ed Origi.