Inter, arriva un'importante novità sul futuro della panchina

Inter, questa sera andrà in scena la gara di andata degli ottavi di finale contro il Liverpool.

Il fatto di essere arrivati a disputare questa gara è un merito enorme del tecnico arrivato quest'estate al posto del partente Antonio Conte. L'ex Lazio ha raggiunto un obiettivo non semplice, ossia quello di fare meglio, al primo tentativo, dei suoi due predecessori in Europa. Né Luciano Spalletti, né lo stesso Conte sono riusciti a superare i gironi di Champions. E tutto ciò è riuscito nonostante Inzaghi avesse ereditato una situazione tutt'altro che semplice. Il Corriere dello Sport infatti questa mattina ha ricordato come questo traguardo sia stato raggiunto pur dovendo fare a meno di gente del calibro di Romelu Lukaku, Achraf Hakimi e Christian Eriksen.

Un contesto che amplia i meriti di Simone Inzaghi, che (anche) per questo motivo verrà premiato con un riconoscimento molto importante. I membri della dirigenza infatti, che stanno per annunciare i propri rinnovi contrattuali (Beppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin hanno scelto di continuare a sposare la causa nerazzurra), hanno deciso di proporre anche al tecnico piacentino il prolungamento di contratto. "L'Inter ha un allenatore alla prima stagione alla Pinetina e in estate è stata svuotata di due dei suoi campioni (Lukaku e Hakimi), sacrificati sull'altare del bilancio. Aver raggiunto la seconda fase della Champions, un'impresa fallita una volta da Spalletti e addirittura due dallo strapagato Conte, è la dimostrazione del valore del gruppo e di Inzaghi, un tecnico che attua un calcio europeo e che in estate sarà blindato con il rinnovo. Proprio come successo negli ultimi giorni a una dirigenza capace di non indebolire l’organico nonostante le cessioni".

Intanto, in vista della gara di questa sera, le scelte di formazione sembrano essere praticamente fatte (puoi leggerle qui).