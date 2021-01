Inter, arriva la svolta con Bc Partners. Due le novità sulla trattativa

Inter, Suning e Bc Partners continuano ad oltranza a trattare il trasferimento delle quote della società nerazzurra. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport ci sarebbero due novità in merito. In primis il fatto che a breve potrebbe esserci un faccia a faccia tra il colosso cinese ed il fondo inglese. Da capire se in Cina o in Europa.

Questo evidenzia il fatto che i tempi per il passaggio di proprietà delle quote saranno molto brevi. Non c'è ancora certezza per quanto riguarda la quota che verrà acquistata da Bc Partners. All'inizio potrebbe essere una percentuale inferiore al 50% percento, per rendere il passaggio di testimone graduale, in 1 o 2 anni.

Ciò che non sembra essere in dubbio è che l'era di Suning è finita, soprattutto a causa dell'impedimento, imposto dal governo cinese, di immettere capitali in Europa.In questo mod la gestione del club è impossibile e la cessione un male necessario. Male in quanto Zhang non vorrebbe cedere, visto il legame instaurato con il mondo nerazzurro.