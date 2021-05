Inter, arriva la decisione della società sui premi scudetto

Inter, archiviata la vittoria del campionato l'attenzione si è spostata sulle vicende economiche della società, ed in particolare sulla questione degli stipendi e dei premi scudetti spettanti sa contratto ai giocatori della rosa. Tuttosport questa mattina ha riportato la notizia secondo la quale i due aspetti sarebbero in realtà intrecciati.

"A un Lukaku o un Barella , in scadenza nel 2024, il club potrà prospettare il pagamento nel 2022 o spalmato su altre mensilità future; mentre con i giocatori in scadenza fra due mesi o nel 2022 andranno trovati accordi diversi. Ad agevolare la trattativa la decisione di versare i bonus per la conquista dello scudetto: Zhang aveva chiesto a tutti di rinunciare, ma la dirigenza ha convinto il presidente a cambiare idea (solo Pinamonti non ha nel suo contratto un bonus previsto per la vittoria del campionato)".

Versare i premi per facilitare le trattative sugli stipendi insomma. Questa la strategia che secondo il quotidiano torinese dovrebbe essere messa in piedi dalla proprietà nerazzurra per uscire da questo periodo ed iniziare l'autofinanziamento.