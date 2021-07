Inter, arriva l'offerta per il centrocampista. Ora c'è il dilemma

Inter, tra i giocatori il cui futuro è in bilico in questa sessione di calciomercato c'è senza dubbio il centrocampista Stefano Sensi. Il giocatore è spesso infortunato, e non riesce ad esprimere quella grandissima qualità che ha fatto vedere nelle prime gare della sua avventura nerazzurra.

Ora, riporta il Corriere dello Sport, si è fatta avanti la Fiorentina. Nasce quindi il dilemma. Cessione in caso di offerta ritenuta congrua o tentativo di recupero?

"La società e il tecnico vorrebbero riprovare a puntarci, però è anche vero che il play marchigiano non è in prima linea nelle gerarchie della mediana nerazzurra.Tradotto: se la Fiorentina fa un’offerta articolata su prestito oneroso a tre milioni e obbligo di riscatto a dodici (con bonus vari), allora Sensi prende la strada per Firenze. Diciamo che non è una trattativa che si sblocca “domani”, ma i margini di manovra sono tracciati se uno vuole seguirli mettendo magari da parte i dubbi non soltanto di natura economica".