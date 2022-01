Inter, arriva Dybala? Le parole di Allegri sulla Joya (e la Supercoppa)

Inter, l'idea Dybala è scoppiata ieri fragorosamente.

L'argentino non ha ancora rinnovato con la Juve, e Marotta sarebbe particolarmente attento sulla questione (qui i dettagli sull'assalto alla Joya). Una mossa che avrebbe chiaramente del clamoroso perché porterebbe all'Inter il fuoriclasse dell'eterna rivale bianconera. La grande operazione si farà? Fra pro e contro, e favorevoli e contrari (l'analisi sull'operazione Dybala, clicca qui), il calciatore è ancora a Torino.

Massimiliano Allegri, reduce dalla sconfitta in Supercoppa per mano dei nerazzurri, ha parlato proprio dell'ex Palermo nella conferenza che ha preceduto il match contro l'Udinese. Un tema caldo, quello della Joya, e che sta animando numerosi dibattiti. "E' un giocatore straordinario, che ha qualità tecnica", le parole del tecnico bianconero riprese dal Corriere dello Sport, oggi 15 gennaio. Poi l'ammissione sui calciatori in scadenza: "Non è sempre la società che non vuole rinnovare, ma fino alla fine devono giocare. Chi è in scadenza deve comunque dare il massimo". Un avvertimento, probabilmente, anche per l'argentino che in bianconero non vive un periodo semplice e che costituisce, ormai da tempo, un nodo particolarmente chiacchierato.

Intanto, Allegri è tornato pure sulla Supercoppa, rocambolescamente persa contro l'Inter per mano di Alexis Sanchez: "Abbiamo fatto una partita d'orgoglio e tecnica. Poi l'errore di Alex Sandro non se l'aspettava nessuno", la riflessione.