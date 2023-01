Inter, aria di rinnovi: tanti i prolungamenti di big in vista nel prossimo mese

di Candido Baldini, pubblicato il: 28/01/2023

Inter, per un Milan Skriniar che va via a parametro zero ci sono tanti giocatori pronti a rinnovare il proprio accordo con la società nerazzurra. Lo slovacco sembra ormai essere destinato a lasciare Milano i direzione Parigi. A nulla sono serviti gli sforzi della società, che ha presentato un’offerta molto consistente per il prolungamento dell’accordo. Tuttavia, come detto, Marotta e gli altri uomini mercato, stanno lavorando assiduamente su altri elementi della rosa.

Chiusa la trattativa per Matteo Darmian si darà il via ai colloqui con Hakan Calhanoglu. Il turco è arrivato a parametro zero per sostituire Christain Eriksen. Nell’ultima stagione si è ritagliato un ruolo importantissimo da regista davanti alla difesa. Il centrocampista è diventato fondamentale in quel ruolo, al punto da rendere sacrificabile Marcelo Brozovic. “L’alto rendimento nei primi 18 mesi nerazzurri – in particolare da vice Brozovic (col croato che in estate potrebbe diventare un possibile sacrificato all’altare del bilancio per arrivare a Kessie, un pallino del ds nerazzurro) -, ha convinto la società a proporgli subito il prolungamento. I dirigenti hanno già avuto alcuni contatti con il suo agente Stipic e a febbraio, a mercato chiuso, si incontreranno per definire il tutto”.

Inter, a lavoro su Bastoni e Dzeko

Stando a Tuttosport ci sarebbero anche altri nomi su cui si sta lavorando. Alessandro Bastoni è uno di questi. Il centrale di difesa ha lo stesso procuratore proprio di Darmian, ma anche di Scalvini (sogno estivo per il dopo Skriniar). “Bastoni aveva già ritoccato il suo contratto al termine della stagione ’20-21, alzando il basso ingaggio precedente a 2.8 milioni. Adesso l’Inter vuole prolungare l’intesa almeno fino al 2026 e portare lo stipendio al livello di altri top player, come per esempio Barella (4.5 milioni di base per poi salire nel corso degli anni).”

Infine c’è la questione Edin Dzeko, che nonostante i 37 anni viene ritenuto imprescindibile. Il bosniaco avrebbe fatto sapere di voler restare e non tirerà troppo la corda sull’ingaggio.