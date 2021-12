Inter, apprensione Barella: cosa rischia ora dopo il rosso

Inter: ora c'è apprensione per Nicolò Barella.

Il colpo proibito che ha portato all'espulsione di ieri del centrocampista, potrebbe costare caro. Barella, infatti, rischia più di un turno di stop. Come riporta oggi, 8 dicembre, il Corriere dello Sport, l'ex Cagliari - dovesse incappare in una valutazione di condotta violenta - prenderebbe due giornate, saltando dunque sia l'andata che il ritorno degli ottavi di finale, centrati dall'Inter al termine del girone di qualificazione concluso ieri con la gara di Madrid (qui l'analisi sulla sfida).

Nota la dinamica: Militao spinge Barella verso i tabelloni. Il centrocampista, infuriato, sferra un pugno al polpaccio del difensore dei Blancos, con annessa rissa fra le due squadre.

Il voto del quotidiano romano per Barella è senza appello: 4. Nel giudizio si fa riferimento non solo all'episodio disciplinare, ma pure al gol di Kroos. Prima dell'espulsione anche qualche errore sotto porta. Insomma, una sfida non proprio esaltante per chi ha abituato a ben altre prestazioni. Clicca qui per le parole di Simone Inzaghi sull'espulsione di Barella.