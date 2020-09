Inter, apertura MD: "Il passaggio di Vidal all'Inter a un passo dall'ufficialitá"

Le vicende legate alla trattativa per portare Arturo Vidal a Milano si fanno sempre piú misteriose. Mentre nella giornata di ieri, in Italia, é rimbalzata la notizia che l’Inter, prima di potersi assicurare le prestazioni del cileno e depositare il suo contratto, necessiterebbe di liberarsi di alcuni giocatori della rosa per alleggerire il bilancio (primo sulla lista dei partenti sarebbe Diego Godin, destinazione Cagliari), dalla Spagna arrivano invece insistenti le voci che vorrebbero Arturo Vidal con le valigie pronte per decollare alla volta dei navigli, dove lo aspetterebbe solo una penna per firmare il proprio contratto biennale con il club di viale della Liberazione e lasciare che proprio da lí venga emessa l’ufficialitá del suo trasferimento.



Anche Mundo Deportivo, oggi, ha riportato in prima pagina che la conclusione dell’affare sarebbe solamente questione di ore. Tra Vidal e l’Inter sarebbe tutto fatto, il cileno avrebbe giá salutato tutti e si sarebbe allenato a parte nella giornata di ieri in attesa dell’ufficialitá, tanto agognata dal tecnico Antonio Conte, che avrebbe voluto il proprio pupillo a lavorare a centrocampo sin dal primo giorno del ritiro ad Appiano Gentile.

Difficile capire cosa realmente stia tenendo in bilico la trattativa e cosa manchi realmente prima che le fatidiche “quarantotto ore”, che ormai da un paio di settimane sarebbero il tempo nel quale l'ex Bayern sarebbe atteso a Milano, scadano per davvero.