Inter, apertura durissima della GdS: “Conte, ora basta”

Dura l´apertura della rosea in merito alla vicenda Conte. Il quotidiano sferra direttamente in prima pagina un durissimo attacco al tecnico nerazzurro per le dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria di Bergamo, titolando: “Conte, ora basta”, e rincarando poi la dose con una pesante considerazione: “Per capire la gravitá delle affermazioni di Antonio Conte nei confronti dell´Inter e del danno di immagine procuratole, basta ricordare che sull´altra sponda di Milano, quella rossonera, Zvone Boban é stato licenziato per aver detto molto meno…”



Secondo la Gazzetta dello Sport, che conferma quanto riportato da Sky Sport ieri in serata, le recenti uscite di Conte avrebbero creato una netta frattura in casa Inter e la tensione, al momento alle stelle, tra il tecnico e la societá, avrebbe generato un altro rischio di divorzio tra le parti. L`Inter, in caso di dimissioni del tecnico leccese, avrebbe giá in mano un piano B che risponde al nome di Massimiliano Allegri, con un passaggio di testimone analogo a quello che avvenne in casa Juventus nell´estate 2014. Ancor piú clamoroso, e probabilmente infondato, é tuttavia lo scenario insinuato dalla Gazzetta: “Antonio pensa alla Juve?”