Inter, apertura Corriere dello Sport: “Conte, ora o mai piú”

Giocatori svezzati, di esperienza, che abbiano vinto e che possano approdare a Milano giá pronti a rifarlo da subito. É questo il diktat di Antonio Conte sul mercato per avvicinarsi all'imminente stagione. La sua Inter dovrá essere brutta, sporca e cattiva, e il salto di qualitá dovrá passare da legionari fedelissimi che siano in grado di alzare l’asticella di un gruppo che quest’anno si é fermato sempre ad un passo da ogni traguardo prestigioso (secondo posto in campionato a meno uno dalla Juve e sconfitta in finale di Europa League).

Non é un caso, infatti, che come riportato nell'analisi del Corriere dello Sport i nerazzurri si siano lanciati sul mercato su giocatori over 30, il cui palmares e calibro permetta di chiudere uno, o forsi entrambi gli occhi, sulla data riportata sulla carta d’identitá. Conte ha voluto fortemente Aleksander Kolarov, per il quale manca solo l’ufficialitá, e Arturo Vidal, che sembrerebbe davvero ad un passo. Ha sbattuto i pugni sul tavolo e ha scommesso su di loro, ed é pronto a lanciarsi in all-in alla caccia della Juventus, per fermare l’egemonia bianconera che lui stesso ha creato e infrangere l’impresa del decimo scudetto consecutivo.