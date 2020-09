Inter, apertura CdS: "Kolarov, Conte ha il suo jolly"

Il nuovo acquisto in casa Inter, Aleksandar Kolarov, era giá presente ieri ad Appiano Gentile al raduno nerazzurro in occasione del primo allenamento della stagione 2020/2021. Il serbo classe 1985, dopo essere stato pallino di mercato del club attualmente in viale della Liberazione sin dai tempi del presidente Massimo Moratti, e ora voluto fortemente da Antonio Conte, é finalmente approdato a Milano ed é pronto a diventare un jolly fondamentale nello scacchiere dell’ex ct per la prossima stagione, come spiegato anche dal Corriere dello Sport.

Nonostante la carta d’identitá possa lasciare spazio a scetticismi, il terzino ex Roma é reduce da una stagione in cui ha saputo collezionare 32 presenze, 7 goal e 4 assist in maglia giallorossa, e rappresenta un innesto preziosissimo per esperienza e duttilitá tattica. Kolarov, il cui palmares vanta tra i vari trofei due Premier League e una coppa Italia, potrebbe interpretare nel 3-5-2 di Antonio Conte sia il ruolo di centrale di sinistra, sia ricoprire l’intera fascia come era solito fare a Roma, e garantire al tecnico nerazzurro un’alternativa valida e di garanzia in due zone del campo dove quest’anno esperienza, e/o qualitá, sono venute a mancare nelle grandi occasioni.