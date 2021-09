Inter, ansia Inzaghi: oggi giornata decisiva in vista del Real Madrid

Oggi, lunedì 13 settembre, sarà una giornata decisiva sia per l'Inter sia per il tecnico Simone Inzaghi in vista dell'esordio in Champions League contro il Real Madrid. Stamani sia Alessandro Bastoni che Stefano Sensi sosterranno infatti esami strumentali per capire l'entità dei rispettivi infortuni.

Andiamo, come sempre, con ordine.

Torniamo a martedì 7 settembre, quasi una settimana fa. Durante l'allenamento con l'Italia, Bastoni riceve una botta all'anca. Viene dunque sottoposto a test clinici che non evidenziano problemi. Roberto Mancini, il giorno seguente, lo schiera contro la Lituania. Bastoni gioca per 90'. Giovedì rientra alla Pinetina ma avverte dolore alla coscia. Sabato, durante la conferenza stampa, Inzaghi svela le carte: "Perdiamo Bastoni, sicuramente. Non ci sarà contro la Sampdoria e speriamo di recuperarlo per la Champions". Ecco. Il futuro del pilastro difensivo nerazzurro si scriverà in queste ore. "Stamani - conferma il Corriere dello Sport - accertamenti per il difensore che ha saltato la trasferta di Genova per un risentimento ai flessori della coscia sinistra. Inzaghi spera di riaverlo contro il Real in un San Siro che va verso il tutto esaurito". La società, come vi abbiamo raccontato in questo articolo, è comunque irritata per come l'Italia ha gestito il caso Bastoni.

Passiamo ora al capitolo Stefano Sensi.

Il giocatore, ieri (domenica 12, ndr) contro la Sampdoria, ha dovuto abbandonare il campo dopo un contrasto con Yoshida. "La prima diagnosi - anticipa il quotidiano sportivo - parla di distorsione al ginocchio con probabile interessamento del legamento collaterale". Sensi, nelle prossime ore, sosterrà gli accertamenti per scoprire di cosa si tratta e quanto tempo ci vorrà per recuperare. Se fosse uno stiramento, spiega il Corriere dello Sport, servirebbero dalle 4 alle 6 settimane.