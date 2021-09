Inter, ancora nei guai per le nazionali: in un big match out 5 giocatori

La pausa delle nazionali è stata appena archiviata, anche se diverse squadre, tra cui l'Inter, ne stanno ancora affrontando le conseguenze.

I nerazzurri hanno perso Bastoni in occasione del match contro la Sampdoria, e la presenza del difensore è in dubbio per questa sera, anche se sembra molto probabile che alla fine il giocatore scenderà in campo. Ieri Xavier Jacobelli, in diretta sul canale Twich di Interdipendenza, ha affrontato la questione in esclusiva. Tuttavia è arrivata questa mattina una notizia che sembra mettere nei guai i nerazzurri nel mese di ottobre. La Conmebol ha infatti reso note le date dei prossimi match validi per le qualificazioni ai mondiali.

Ebbene i giocatori sudamericani saranno impegnati il 7,10 e 14 ottobre. Questo calendario molto fitto creerà con ogni probabilità grosso problemi all'Inter. La squadra di Inzaghi infatti sarà impegnata il 16 ottobre, ossia appena due giorni dopo l'ultimo match di qualificazione, nel big match contro la Lazio. Molto probabile quindi che contro la sua ex squadra il tecnico dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, Correa, Vidal, Vecino e Sanchez. Un'autentica tegola quindi per i nerazzurri, che come detto ancora stanno facendo i conti con gli strascichi della pausa recentemente archiviata.