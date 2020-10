Inter, ancora emergenza. Gli indisponibili aumentano. Speranza Hakimi?

Inter, sembrava essere ormai alle spalle l'emergenza legata ai tanti giocatori indisponibili, e invece Conte si trova di nuovo in una situazione complicata. In attesa di capire i tempi di recupero dei positivi al Covid (Skriniar, Young, Radu e Gagliardini) si sono aggiunte altre assenze.

Sensi non è stato portato nemmeno in panchina per la sfida di ieri sera in quanto alle prese con un fastidio muscolare. Hakimi nel pomeriggio di ieri è risultato positivo al Covid, anche se per lui, essendo la carica virale molto bassa, permane la speranza che si tratti di un falso positivo.

A questi si è aggiunto Sanchez, che ieri sera ha lasciato il campo per una contrattura. Lo scrive il Corriere dello Sport.