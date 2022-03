Inter, anche Zhang a Liverpool. Sul futuro di Inzaghi decisione già presa

Con l'Inter, a Liverpool, anche Zhang. E novità sono attese non solo in campo.

"Ieri il presidente nerazzurro è salito sull’aereo che da Malpensa ha portato il mondo Inter a Liverpool. È un passaggio significativo: non accadeva dalla finale di Europa League a Colonia, agosto 2020", specifica La Gazzetta dello Sport.

Zhang - spiega il giornale - vuole essere vicino a squadra e Inzaghi nel tentativo d'impresa di questa sera ad Anfield. C'è già la ferma volontà di proseguire con Inzaghi anche nelle prossime stagioni. Un feeling vero quello fra la società e l'ex tecnico della Lazio, che ha convinto in questi primi mesi in nerazzurro.

"L’accordo di Inzaghi sarà allungato almeno di una stagione, fino al 2024, probabilmente con l’aggiunta di un’opzione già scritta per un’estensione fino al 2025. E l’ingaggio del tecnico sarà adeguato: oggi guadagna 4,5 milioni, sarà portato sopra quota 5, al netto dei bonus", la precisazione.

Intanto, stasera andrà in scena un capitolo che potrebbe rivelarsi eccezionale in caso di imponderabile. "Sarebbe festa, per Inzaghi e per il suo presidente". Non sarà d'accordo il Liverpool che, invece, punta a consolidare il vantaggio acquisito all'andata (Klopp teme due calciatori dell'Inter, leggi qui le parole del tecnico dei Reds).