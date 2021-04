Inter, anche per il centrocampo un giovane pronto a tornare alla base

Inter, la società nerazzurra, tra corsa scudetto e questione Superlega, è orientata anche a ragionare sul futuro della squadra e sulla rosa da mettere a disposizione del tecnico.

Stando a quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe in particolare un giovane che potrebbe rientrare alla base oltre Pirola e Zinho (di cui si è parlato giorni fa). Si tratta di Agoumé. Il giovane centrocampista si è reso protagonista di un'ottima stagione con la maglia dello Spezia. per questo il club nerazzurro sta valutando il rinnovo contrattuale. Persiste la possibilità di una cessione, ma servirebbe una proposta a cui non si può dire di no.

Il Bayern Monaco aveva mosso qualche passo, ma serviranno almeno 15-20 milioni di euro. Resta comunque in programma un incontro per prolungare l'accordo fino al 2022.