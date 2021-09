Inter, altroché Antonio Conte: Inzaghi è già da record!

"Inzaghi da record nel cuore dell'Inter". Così titola, questa mattina (domenica 5 settembre, ndr), il Corriere dello Sport.

Nel suo approfondimento Andrea Ramazzotti parla infatti dell'inizio di stagione del tecnico piacentino "il migliore della carriera. Dall'inizio della sua breve avventura in panchina, Inzaghi non era mai partito facendo il pieno di punti nei primi 180'. Al massimo - ricorda il giornalista - era arrivato a quota 4 nel 2017-2018 e nel 2019-2020". Per questo motivo, in vista della partita di Genova contro la Sampdoria in programma domenica 12 settembre, l'allenatore potrebbe centrare un altro record: "Se alla ripresa del campionato farà bottino pieno stabilirà un altro primato personale (l'attuale è 7 punti nel 2017-2018) e non sarà da meno rispetto al suo predecessore (Antonio Conte, ndr) che, nella prima delle due annate alla Pinetina, fece tris di affermazioni contro Lecce, Cagliari e Udinese".

L'incognita è però rappresentata - cosa nota ormai da tanti giorni - dalla sosta per le Nazionali. Anche se, per ora, stanno arrivando solo buone notizie per l'Inter: ieri sera (sabato) sono andati a segno Hakan Çalhanoğlu in Gibilterra-Turchia e Marcelo Brozovic in Slovacchia-Croazia (qui potete trovare il nostro approfondimento). Senza dimenticare che, nei giorni scorsi, Lautaro Martinez e Joaquin Correa 'avevano timbrato il cartellino' nella sfida fra Venezuela e Argentina (cliccate sui per saperne di più). Ma proprio per la trasferta oceanica "Inzaghi - conferma il Corriere dello Sport - pensa al turnover: vuole i tre punti contro i blucerchiati senza però dimenticarsi del Real Madrid e del ritorno della Champions in un San Siro animato dal pubblico".