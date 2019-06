Inter, altro tesoretto in arrivo: "Lo vogliono tutti, cellulari caldissimi"

Il quotidiano piemontese TuttoSport, in edicola oggi, dedica spazio a George Puscas, reduce dall’ottima stagione al Palermo e soprattutto da un grande Europeo Under 21, condito da quattro gol. Il giovane attaccante rumeno, complice la situazione disastrosa dei rosanero, dovrebbe tornare all'Inter.

“Un giocatore che può fare la fortuna di chiunque ma che non può essere preso a parametro zero, anche se resta capire cosa ne sarà della cifra del riscatto pattuita l’estate scorsa dal Palermo con l’Inter che era proprietaria del cartellino del rumeno e che ha già incassato 500 mila euro per la cessione. Il riscatto era obbligatorio se Puscas avesse fatto tre presenze, cosa che ovviamente è avvenuta.

Per completare l’operazione servivano ancora 2,7 milioni di euro. Cifra che va in fumo se il Palermo dovesse dichiarare il default: in caso di fallimento del club rosanero l’Inter rientrerebbe fra i tanti creditori del club rosanero. Ma il club nerazzurro si ritroverebbe il cartellino del giocatore, debitamente rivalutato”.

Su Puscas ci squadre italiane ed estere. Spal e Lecce già hanno mostrato il loro interesse, lo stesso ha fatto la Steaua Bucarest. Ma soprattutto c'è l’Arsenal nei pensieri del rumeno. “Puscas è ora uno dei giocatori più appetiti di questa sessione di mercato. E’ sicuro che i cellulari del rumeno e del suo agente sono già caldissimi”.