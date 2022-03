Inter, altri due giocatori tornati al top oltre al Toro Martinez

Inter, le note liete di ieri sera non si limitano alla prestazione sontuosa dell'argentino Lautaro impreziosita da una una tripletta. Altri giocatori fondamentali hanno dato ottimi segnali di ripresa.

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport si sottolinea come Barella abbia firmato ieri sera contro la Salernitana una serie che sa di record: ha messo lo zampino in tutte e cinque le azioni dei gol nerazzurri. La stanchezza del centrocampista nerazzurro campione d'Europa era evidentemente molto più mentale che fisica.

La Rosea riporta le sue parole a fine partita: «Quando non do una mano, mi innervosisco. Oggi sono contento perché se riesco oltre che con l’atteggiamento anche con gli assist e le giocate ad aiutare la squadra, vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. Siamo un gruppo, a volte i compagni cercano di compensare i miei momenti negativi, a volte sono io che aiuto gli altri, bene così».

Per Barella l'Inter deve pensare solo a vincere per evitare che le altre squadre avversarie, compresa la Juventus, si avvicinino. Un pensiero finale da parte del centrocampista anche per la sfida di Champions contro il Liverpool ad Anfield dove traspare da una parte la sua delusione di non pote aiutare la squadra in una sfida quasi impossibile ma molto affascinante e dall'altra tanta fiducia per i suoi compagni: «Il Liverpool? Peccato non esserci, sarà uno spettacolo. Si dice sempre che l’Inter è pazza, chissà… noi vogliamo provare a fare l’impresa».

Ad Anfield Barella vivrà la partita da spettatore mentre un altro giocatore potrebbe viverla da protagonista: si tratta di Gosens. Altra nota lietissima di ieri sera è la prestazione del tedesco Robin Gosens decisivo con un assist per Dzeko praticamente al primo pallone toccato. L'ex mancino dell'Atalanta ha dato sfoggio delle sue qualità nell'ultimo quarto di gara. Sarà un fattore importante nella corsa alla seconda stella.