Inter, altra cessione vicina. Dirigenza a lavoro per evitare di perdere 30 milioni

Inter, dopo quella di Hakimi si sta per realizzare un'altra cessione in casa nerazzurra. Il giocatore che sta per salutare è Joao Mario, ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Benfica. Il portoghese sembrava essere destinato a diventare di nuovo giocatore dello Sporting Lisbona, ma poi il club ha formulato un'offerta che ha fatto irritare centrocampista e club nerazzurro.

E allora si è fatto sotto Rui Costa, che ha convinto Marotta con un'offerta che si aggira sui 7,5 milioni di euro. Ora il trasferimento è molto vicino, e resta da risolvere un solo dettaglio. Quando l'inter acquistò Joao Mario infatti è stata stabilita una clausola secondo la quale l'Inter dovrebbe pagare una penale da 30 milioni di euro in caso di cessione ad un'altra squadra portoghese.

"Nel contratto con cui lo Sporting ha venduto Joao all’Inter nel 2016 ci sarebbe una clausola-capestro che imporrebbe il pagamento di una penale da 30 milioni nel caso di vendita a un’altra squadra portoghese - ribadisce la Gazzetta dello Sport -. Ci sono robusti precedenti Uefa che tranquillizzano i due club, ma servono ulteriori approfondimenti per sciogliere l’inghippo: nonostante incomba la minaccia di causa da parte dello Sporting, il cavillo in questione potrebbe essere considerato solo “un diritto di preferenza”. In quel caso, all’Inter basterebbe informare lo Sporting di un’offerta, dando 48 ore per pareggiarla o superarla". Lo riporta la Gazzetta dello sport.