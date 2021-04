Inter, altra buona notizia in arrivo. Zhang sistema altre pendenze

Inter, l'attenzione in casa nerazzurra è totalmente catturata dalla recente uscita dal progetto della Superlega, avvenuta nella prima mattinata di oggi. Tuttavia ci sarebbero anche altre ottime notizie, riguardanti il fronte societario. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sarebbe imminente il pagamento delle mensilità di febbraio. Entro fine mese dovrebbe essere pagata anche questa pendenza. Ma non finisce qui.

"In linea generale, poi, l’Inter pagherà entro la fine di maggio altre quattro mensilità. Subito dopo la fine del campionato, infatti, Zhang staccherà un assegno di 60 milioni lordi per gli stipendi di marzo e aprile, oltre agli arretrati relativi a novembre e dicembre, ovvero i due mesi per cui la società aveva raggiunto a gennaio un accordo con i giocatori per lo slittamento.

A quel punto la successiva scadenza sarà a fine luglio (per maggio e giugno). Nell’attesa, Zhang avrà definito il piano societario, tra prestito e socio di minoranza in sostituzione di LionRock".