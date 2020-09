Inter, Altobelli: "Eriksen? L'Inter può ambire a grandi obiettivi" (GdS)

Inter-Altobelli, rapida intervista presente quest'oggi nelle colonne della Gazzetta dello Sport per "Spillo" Altobelli che non solo ha affermato che questa stagione potrebbe essere la volta buona dell'Inter - visti i cambiamenti attuati in casa bianconera -, ma si è concentrato su un calciatore in particolare: Eriksen.

Sul danese in questi mesi si sono spese molte parole alcune belle altre meno. La classe non si discute, qualche dubbio è presente sull'adattamento al calcio italiano: "Partiamo col dire che l’Eriksen che abbiamo tutti ammirato con il Tottenham non è lo stesso arrivato in Italia, o per lo meno non si è ancora visto quel giocatore determinante che ha fatto grandi cose a Londra". Apre così Altobelli che poi aggiunge: "La qualità non si discute, ma ha fatto fatica ed è stato anche sfortunato: è sbarcato in una nuova realtà e subito si è bloccato tutto causa Covid. Non ha avuto modo di conoscere bene i compagni, le loro abitudini in campo".

Bisogna entrare in empatia con l'allenatore e come anticipato tutto è stato più difficile causa blocco dei campionati per la pandemia. Un arrivo a stagione in corso che comunque ha iniettato classe nel motore nerazzurro, che non bisogna affatto sprecare: "Spero che Conte possa tenerlo in considerazione. È un giocatore affermato che può far fare il salto di qualità". La prossima stagione ci potrebbe essere un bel mix esplosivo: "Con la sua crescita (del danese, ndr), qualche gol in più di Lautaro, Sensi meno tormentato dagli infortuni e la definitiva maturazione di Barella, l’Inter può ambire a grandi obiettivi".

Per "Spillo" l'idea di sacrificarlo per arrivare ad un altro top player non avrebbe senso, perché lui già lo è: "Perché farlo? All’Inter ha giocato poco e non ha avuto modo di valorizzarsi. Meglio tenerlo e sfruttarlo per le tante cose buone che sa fare. Poi sì, l’Inter deve fare un sacrificio per arrivare a un big che vuole Conte". Questo è l'anno giusto: "La Juventus ha cambiato e ha meno certezze. Bisogna sfruttare questa occasione".