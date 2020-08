Inter, Allegri ha scelto il suo futuro: nel mirino un'impresa storica

Inter, Allegri è il nome in cima alla lista di Beppe Marotta qualora l'esito dell'incontro di oggi tra Conte e Zhang non si rivelasse positivo. Il tecnico potrebbe ricevere anche una chiamata da parte del PSG, ma, scrive la Gazzetta dello Sport, prenderebbe in considerazione la proposta francese solo qualora l'Inter continuasse a puntare sull'ex CT.

Allegri quindi ha messo i nerazzurri in pole position, sia perchè questa soluzione gli permetterebbe di restare in Italia, e sia perché in questo modo potrebbe tentare di compiere un'impresa che fino a questo momento non è riuscita a nessuno.

L'allenatore toscano vorrebbe infatti vincere con tutte e tre le grandi del nord. Dopo essersi laureato campione d'Italia con milan e Juventus mancherebbe di farlo solo con l'Inter.