Inter, allarme derby. Oggi nuovi tamponi. Un positivo recuperato?

Inter, continua in casa nerazzurra l'allarme in vista del derby, a causa dei numerosi giocatori risultati positivi al Covid. Attualmente in casa Inter gli indisponibili sono Bastoni, Skriniar, Nainggolan, Gagliardini, Young e Radu. I giocatori si stanno allenando in maniera individuale una o due volte al giorno. Docce separate e mascherine per muoversi nelle stanze.

Oggi ci sarà un nuovo giro di tamponi, e la speranza è che non emergano nuovi casi. Una mano potrebbe essere data dal nuovo protocollo del Cts, che ha accorciato a 10 giorni il periodo di quarantena, richiedendo un solo tampone negativo per interromperla. Per questa ragione si può sperare nel recupero di Bastoni, risultato positivo il 6.

Il 16 quindi (la vigilia del derby) se negativo, potrebbe tornare disponibile.Difficile l'impiego contro i rossoneri, più probabile il ritorno in campo in occasione della sfida contro il Borussia in Champions.