Inter, alla ripresa Conte avrà un'arma in più: sarà la carta vincente?

La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina fa un focus sull'Inter in vista della ripresa della Serie A, prevista già per fine maggio secondo le ultime notizie provenienti dagli uffici della FIGC. Il club nerazzurro sarà chiamato ad un vero e proprio tour de force, nel quale dovrà riguadagnare terreno su Juventus e Lazio in campionato e provare a portare a casa l'Europa League e la Coppa Italia.

Questa lunga pausa forzata potrebbe in realtà aver fatto il gioco dei nerazzurri, consentendo ad Antonio Conte di recuperare giocatori chiave per il suo gioco come Stefano Sensi. Proprio l'ex Sassuolo potrebbe essere l'ago della bilancia della stagione: con lui in campo si è vista la versione migliore dell'Inter 2019/2020, basti pensare alla partita del Camp Nou, dove i nerazzurri hanno incantato a suon di giocate e azioni corali.

Dopo l'infortunio di inizio ottobre, Sensi non è più riuscito a ritrovare la forma di inizio stagione e il gioco della squadra ne ha risentito parecchio. La speranza di Conte è che questa pausa sia servita al giocatore per recuperare completamente dagli acciacchi muscolari e tornare ad essere il giocatore chiave di questa squadra.

Sensi ma non solo, secondo la Gazzetta anche Alexis Sanchez potrebbe risultare decisivo in questa seconda parte di stagione. Il giocatore cileno ha patito una sorte ancora peggiore dell'ex Sassuolo, vedendosi costretto ad un'operazione alla caviglia a metà novembre. Il recupero di Sanchez permetterebbe a uno tra Lukaku e Lautaro di rifiatare, cosa praticamente mai avvenuta fino a marzo.