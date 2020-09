Inter, al via le amichevoli: Lugano, Carrarese e Pisa le avversarie

Continua la programmazione, fra campo e mercato, della dirigenza nerazzurra. Con l'inizio della regular season in programma il 26 settembre in casa contro la Fiorentina, la società ha programmato assieme allo staff tecnico quelle che saranno le amichevoli pre-campionato.

Infatti, come riportato da Tuttosport, sarebbero tre i test in cinque giorni. Si parte il 17 settembre ad Appiano Gentile contro il Lugano, per poi proseguire venerdì 18 contro la Carrarese sempre nel centro sportivo dei meneghini. Infine, sabato 19, i ragazzi agli ordini di Antonio Conte torneranno a calpestare l'erba di San Siro nell'amichevole contro il Pisa.

Insomma, il countdown è iniziato: manca sempre meno all'inizio della stagione 2020/2021.