Inter, al posto di Handanovic tocca a Radu? Scelta non scontata

Inter, come ormai noto sabato sera Conte dovrà fare a meno di Handanovic, risultato positivo al Covid. Tuttavia, stando al Corriere dello Sport, non è scontata la scelta del sostituto. Tutti gli indizi portano a Ionut Radu, che quest'anno veste i panni del secondo portiere, e che non ha mai giocato nel corso di questa stagione, nemmeno in Coppa Italia.

E proprio questo potrebbe rappresentare il problema per Conte. L'ultima apparizione risale ad un anno fa circa, poi il portiere romeno non ha mai visto il campo. Per questa ragione, scrive il quotidiano romano, alla fine il tecnico potrebbe anche decidere di puntare su Padelli, che già l'anno scorso sostituì il capitano sloveno, quando quest'ultimo rimediò una frattura ad un dito.

"Sulla carta il secondo dello sloveno sarebbe Radu. Non è il caso di dare la scelta per scontata, però. Per lo meno, sia il rumeno sia Padelli hanno già avuto il Covid e saranno entrambi a disposizione. Evidentemente, si tratta di capire chi, tra i due, sia più pronto per essere gettato in campo. Entrambi, infatti, non giocano da più di un anno. L'ultima apparizione per Radu il 9 gennaio 2020, in Genoa-Torino, ottavi di Coppa Italia; ultima presenza per Padelli il 16 febbraio 2020, in Udinese-Inter".