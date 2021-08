Inter, Adani: "Calhanoglu, che colpi! Ma mi ha stupito un altro calciatore"

Inter, applaude anche Lele Adani. L'ex difensore nerazzurro, ora apprezzato opinionista, dice la sua sul successo contro il Genoa dalle pagine de La Gazzetta dello Sport.

"Da dove cominciare? Direi dai singoli, soprattutto i nuovi. Un gol e un assist per Dzeko, un gol e un assist per Calhanoglu. Ecco, il turco è rimasto sui valori visti nell’ultimo periodo al Milan. Non so se può essere il nuovo Luis Alberto di Simone Inzaghi, ma rispetto a qualche anno fa ha preso autostima, fiducia nei colpi che ha nel repertorio. Non sarà Eriksen nel controllo dei tempi di gioco, ma è più costante nella corsa. Però a stupirmi è stato un altro giocatore, che c’era già lo scorso anno. Parlo di Vidal".

Sì, il cileno ha trovato un ingresso magico in partita, e un gol che sa di riscatto. Adani la pensa così: "Un impatto inaspettato, nell’unica porzione di partita in cui il Genoa stava cercando di reagire. Se entri dalla panchina e incidi così, vuol dire che l’atteggiamento è quello giusto".