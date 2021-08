Inter: accordo con il nuovo sponsor. Le entrate salgono a 29 milioni

L'Inter ha firmato l'accordo con un nuovo sponsor. Si tratta di Digitalbits, nuovo ingresso dal mondo delle criptovalute.

"L'annuncio - anticipa Tuttosport in edicola oggi (lunedì 30 agosto, ndr) - dovrebbe essere effettuato a breve, in concomitanza con la presentazione della terza maglia 2021-22 dei campioni d'Italia. DigitalBits dovrebbe pagare all'Inter cinque milioni a stagione". Il quotidiano sportivo sottolinea che "in questo modo il totale delle entrate commerciali, legate alla divisa da gioco, sale a circa 29 milioni all'anno".

In precedenza il club aveva trovato l'intesa con Socios.com - che compare sul petto insieme allo Scudetto conquistato a maggio - per un totale di 20 milioni. Dopodiché Suning aveva siglato l'accordo con Lenovo per una cifra di circa 4 milioni: il colosso dell'informatica mondiale è lo sponsor sul retro delle maglie nerazzurre. "La società aveva deciso di interrompere il rapporto con Pirelli - ricorda Tuttosport - perché voleva passare a una fascia di ricavi da 30-35 milioni solo di 'main sponsor'. Ha chiuso intorno ai 29 milioni con un trittico di nuovi accordi, quindi vicino al traguardo. Determinanti le criptovalute, nuovo eldorado per il mondo del calcio, come dimostra anche l'accordo della Lega Serie A con Crypto.com, come sponsor del Var e del centro di produzione tv di Lessone".