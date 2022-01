Inter, a sorpresa un giocatore potrebbe entrare nello staff di Inzaghi

Inter, per un elemento della rosa a disposizione di Simone Inzaghi potrebbe prospettarsi una soluzione inaspettata già nell'immediato.

E' quanto riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, in riferimento ad Aleksandar Kolarov. Il giocatore serbo è arrivato un anno e mezzo fa circa in nerazzurro, su precisa richiesta di Antonio Conte. L'attuale tecnico del Tottenham voleva sfruttare la duttilità del serbo (che può agire tanto come esterno sinistro che come braccetto di difesa). Purtroppo però, a causa di diversi infortuni, l'ex Manchester City e Roma non ha mai trovato continuità di rendimento nel biennio all'Inter. Nonostante ciò, sia Inzaghi che il suo predecessore, ne hanno sempre sottolineato l'importanza nello spogliatoio.

Questo perché il serbo presenta importanti qualità di leadership, che ha messo a disposizione per compattare il gruppo e per far crescere i sui compagni di squadra anche in termini di personalità. Per questa ragione, il quotidiano romano riporta questa mattina la notizia secondo la quale Kolarov potrebbe sin da subito scegliere di appendere gli scarpini al chiodo per entrare nello staff del suo attuale tecnico. "Potrebbe restare in rosa fino al termine della stagione, scegliere di andare altrove per giocare con continuità gli ultimi 5 mesi di carriera oppure appendere le scarpette al chiodo ed entrare da subito nello staff di Inzaghi. Quest'ultima è un'ipotesi valida anche per luglio".