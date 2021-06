Inter, a sorpresa si apre la trattativa per la cessione del centrocampista?

Inter, una club di serie a a sorpresa ha bussato alla porta del club nerazzurro per aprire una trattativa. Questo è quanto riportato dalla Gazzetta dello sport. La Fiorentina infatti vorrebbe aprire dei dialoghi per portare alla corte di Commisso Stefano Sensi.

L'ex Sassuolo in nerazzurro ha vissuto due stagioni travagliate, segnate da numerosi infortuni che di fatto non gli hanno mai permesso di scendere in campo (eccezion atta per le prime gare della stagione 2019-2020).

Tutte le parti potrebbero convergere nella medesima direzione. L'Inter sarebbe disposta a privarsi di Sensi. La Fiorentina ha, come scrive la rosea, la potenzialità economica per mandare in porto l'affare. E anche il giocatore considererebbe interessante la soluzione.