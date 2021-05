Inter, a ore affondo per Allegri: la maxi offerta. E ci sono due big che...

Consumato il divorzio con Antonio Conte, l'Inter guarda già al futuro. Secondo la Gazzetta dello Sport e il Corriere della Sera il candidato numero uno per la panchina è Massimiliano Allegri. Il quotidiano sportivo, nell'articolo di Davide Stoppini, parla di un "affondo già per oggi (giovedì 27 maggio, ndr)" dopo i contatti "che ci sono già stati nei giorni scorsi". L'amministratore delegato, Beppe Marotta, ha pronta una maxi offerta: "Un contratto triennale a doppia cifra, 10 milioni netti a stagione" informa la Gazzetta dello Sport. "È un'offerta al rialzo, che dà - spiega l'articolo - la dimensione di quanto ora la società nerazzurra abbia la necessità di ripartire a velocità sostenuta". Su Allegri, scrive chiaramente Davide Stoppini, l'Inter "è pronta a giocarsi il tutto per tutto. È un all-in rischioso, ma a questo punto per certi versi obbligatorio".

Il Corriere della Sera (in edicola oggi) fa il punto della situazione sulle possibili partenze. "Indiziati al sacrificio sono soprattutto Lautaro e Bastoni perché più di altri la loro vendita garantirebbe plusvalenze. Il Toro - scrive il quotidiano milanese - piace ad Atletico e Real Madrid, mentre il difensore è nel mirino del Manchester City". Nel suo articolo Monica Colombo anticipa anche che "salutano i giocatori in scadenza come Kolarov, Young e Ranocchia. Si accettanno proposte per Vidal e Sanchez che con Eriksen sono i giocatori più pagati".