Inter, a lavoro su un centrocampista ed un attaccante di Serie A

Inter, si continua a lavorare per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Antonio Conte. E nel mirino ci sarebbero due giocatori di serie A. Secondo Tuttosport sarebbero stati intensificati i contatto con il Napoli per arrivare a Milik. L'attaccante sarebbe il vice Lukaku ideale, e le idee sul tavolo sono due. In primis c'è la possibilità di mettere in piedi uno scambio con Vecino, che piace a Gattuso.

Tuttavia i continui infortuni e l'arrivo di Bakayoko potrebbero rendere difficile questa strada. Ci sarebbe l'opzione dello scambio con Eriksen, ma sembra molto complicata. A giugno si potrebbe quindi lavorare sull'ingaggio a parametro zero.

Secondo la Gazzetta dello Sport poi l'Inter sarebbe iscritta alla corsa per Rovella, giovane talento del Genoa, che è seguito anche da Juventus e Roma. Preziosi parte da una richiesta di 15 milioni di euro, che potrebbero però aumentare qualora le prestazioni del regista dovessero continuare ad essere così buone. Concorrenza serrata quindi, ma con l'Inter che avrebbe lasciato intendere, secondo la rosea, che non intende tirarsi indietro.