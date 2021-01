Inter, a lavoro per due rinnovi. Uno a vele a spiegate, l'altro più complicato

Inter, il mercato nerazzurro, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra essere in questa fase bloccato per via delle vicende societarie

Inter, il mercato nerazzurro, come riporta la Gazzetta dello Sport, sembra essere in questa fase bloccato per via delle vicende societarie. Tuttavia, scrive la rosea, si lavora sui rinnovi. Il primo ad essersi presentato è stato l'agente di Bastoni, Tinti. Questa trattativa non presenta grossi ostacoli. Più complicata invece la vicenda legata a Lautaro Martinez. L'argentino chiede 7,5 milioni di euro, mentre l'Inter non vorrebbe andare oltre i 5. La cifra richiesta dagli agenti dell'attaccante si avvicina ai 10 che erano stati proposti dal barcellona in estate. Oltre questo resterà poi da affrontare la questione legata alla clausola rescissoria. Marotta vorrebbe cancellarla, mentre i procurato di Lautaro la reputano eccessivamente alta.