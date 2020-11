Inter, a gennaio un attaccante e un centrocampista grazie a due scambi

Inter, la Gazzetta dello Sport quest'oggi ha riportato la notizia secondo la quale i nerazzurri starebbero lavorando per gennaio ad un doppio scambio. L'intenzione è quella di arrivare ad un attaccante che possa svolgere il ruolo di vice Lukaku e ad un centrocampista. per il primo ruolo il nome buono sembra essere quello di Milik. Il polacco è in uscita dal Napoli, e si pensa di imbastire uno scambio con Vecino.

Tuttavia questa trattativa potrebbe essere frenata dal fatto che i partenopei hanno già acquistato Bakayoko, che ha caratteristiche simili all'uruguaiano. L'alternativa è quella di acquistarlo senza contropartite, magari strappando un ulteriore sconto rispetto ai 18 milioni di euro attualmente richiesti dal presidente De Laurentis. Il secondo scambio invece porterebbe Eriksen a Parigi, e a fare il percorso inverso ci sarebbe Paredes.

L'argentino era stato già proposto in cambio di Brozovic, ma alla fine l'affare non decollò. Ora a gennaio l'ex Roma potrebbe davvero raggiungere Milano, e l'Inter risparmierebbe sull'ingaggio, in quanto Paredes guadagna molto meno di Eriksen.