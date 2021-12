Inter, a gennaio torna di moda un obiettivo per l'attacco. 4 le alternative

Inter, Beppe Marotta ha intenzione di rinforzare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi.

Uno dei reparti che senza dubbio necessita di qualche ritocco è quello offensivo, che al momento conta Edin Dzeko, Laurtaro Martinez, Joaquin Correa ed Alexis Sanchez. Quest'ultimo però potrebbe rappresentare, secondo la redazione di Tuttosport, un elemento determinante per le strategie di mercato. In caso di partenza del cileno infatti ci sarebbero margini per piazzare un colpo già nella finestra di gennaio. Secondo il quotidiano torinese potrebbe tornare in auge il nome di Marcus Thuram, che in estate era stato un obiettivo concreto. Il sopraggiungere di un grave infortunio fece sì che i piani cambiassero, ma ora la trattativa potrebbe riaprirsi.

Mino Raiola, agente dell'attaccante, giorni fa in un'intervista aveva confermato quanto le parti fossero state vicine, e ha ribadito che il giocatore potrebbe lasciare la Bundesliga a breve. Sul taccuino di Beppe Marotta ci sono però altri nomi. Piacciono molto i due giovani gioielli del Sassuolo: Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. I rapporti con Carvenali sono ottimi, ma i prezzi non dovrebbero essere contenuti. Resta sempre viva l'ipotesi che porta a Luka Jovic, che è ai margini al Real Madrid. L'operazione potrebbe impostarsi sulla base di un prestito, ma bisognerà fare i conti con lo stipendio del serbo. Infine un nome caldo è quello di Felipe Caicedo, che per Inzaghi, ai tempi della Lazio, rappresentava un elemento fondamentale, soprattutto a gara in corso. L'ecuadoriano al momento non sta trovando spazio al Genoa, e per questaa ragione potrebbe essere un'occasione di mercato.