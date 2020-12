Inter, a gennaio si punta uno scambio tra top, un giovane e un sogno

Inter, il Corriere dello sport questa mattina ha fatto il punto su tutte le strategie di mercato nerazzurre in vista di gennaio, mese in cui si cercherà di conciliare diverse esigenze. Una di queste è far spazio in rosa cedendo alcuni giocatori che al momento non sono al centro del progetto. tra questi c'è Eriksen, e la società tenterà di monetizzare da una sua partenza o di scambiarlo per arrivare ad un calciatore più funzionale.

Per questo non ci sarebbe opposizione ad uno scambio tra il danese e Xhaka, di cui si parla da tempo. Un altro scambio potrebbe coinvolgere Nainggolan e Cragno, cosìcché i nerazzurri avrebbero anche l'erede di Handanovic. poi si lavora per Rovella, uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Su di lui c'è anche la Juventus, e si preannuncia un derby di mercato.

L'inter è pronta a fare la sua mossa per anticipare gli avversari. Molto difficile invece il sogno di Conte, seguito già un anno fa. Per De Paul infatti l'udinese chiede molto.