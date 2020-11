Inter, a gennaio si punta un esterno sinistro. Tre i nomi

Inter, nella scorsa sessione di calciomercato li nerazzurri non sono riusciti a completare la rosa con l'ultimo tassello necessario, ossia un esterno sinistro. Al momento infatti sulle fasce ci sono Hakimi, Young, Darmian e Perisic, che in quel ruolo è adattato. In estate sono stati fatti diversi nomi, ma poi alla fine non è riuscito l'affondo.

Ora, riporta il Corriere dello Sport, si prepara l'assalto di gennaio, con tre nomi che sono in pole position. Questi tre giocatori sono accomunati da una situazione analoga: nei rispettivi club non giocano praticamente mai. per questo l'Inter può sperare di riuscire nella sua strategia e di portarne a casa almeno uno in prestito.

Si tratta di Marcos Alonso e Emerson Palmieri (cui Lampard preferisce Chilwell) e Junior Firpo. I due giocatori del Chelsea sono i preferiti di Conte, e le speranze maggiori sembrano esserci per lo spagnolo, che è in rotta con Lampard.