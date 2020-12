Inter, a gennaio scambio tra un esubero e un obiettivo di mercato?

Inter, a gennaio potrebbe esserci una mini rivoluzione all'interno della rosa di Antonio Conte, visto che si cercherà di piazzare diversi esuberi per far spazio a giocatori più funzionali. In alcuni casi si potrebbe approfittare di questa situazione per arrivare ad uno scambio che soddisfi entrambe le esigenze. Uno di questi casi riguarda Nainggolan, con la valigia in mano da quest'estate e che continua a desiderare il ritorno a Cagliari.

E questo incastro potrebbe essere sfruttato dai nerazzurri, come riporta il Corriere dello Sport, visto che potrebbero imbastire uno scambio che coinvolgerebbe Cragno. Il portiere, che domenica ha fatto soffrire la squadra di Conte, è uno dei nomi forti per il posto Handanovic. Secondo il quotidiano romano il belga potrebbe trasferirsi alla corte di Giulini già in inverno, mentre l'estremo difensore arriverebbe a giugno.

Bisognerà capire però se le richieste di Nainggolan si possano conciliare con le possibilità del club e se i presidenti arriveranno ad un accordo circa le valutazioni dei cartellini. Cragno infatti al momento costa circa 25 milioni di euro.