Inter, a gennaio in tre su un esubero. Marotta spera nell'asta

Inter, a gennaio si dovrà tenere sotto osservazione il mercato in uscita per i nerazzurri, visto che da ciò dipenderanno gli eventuali colpi in entrata. Un esubero è senza dubbio Nainggolan, che non ha convinto Conte dopo essere rientrato dal prestito al Cagliari, e ora potrebbe lasciare di nuovo in inverno.

Su di lui, riporta la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero tre squadre di serie A. Lo stesso Cagliari, che da tempo sogna i ritorno del belga, dopo averci provato già a settembre, e con il quale si potrebbe imbastire uno scambio che coinvolgerebbe Cragno, Pavoletti o il giovane Carboni.

Giorni fa ci sarebbe stato un interessamento del Sassuolo, e la pista potrebbe scaldarsi. Poi la Fiorentina, che non gode di una situazione di classifica rassicurante e che potrebbe tentare il colpo. la viola potrebbe mettere sul piatto i cartellini di un giocatore che piace all'Inter. In particolare si tratta del solito Milenkovic.