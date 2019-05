Inter, a centrocampo niente colpi low cost: sfuma un possibile ritorno

La campagna acquisti estiva dell'Inter sarà incentrata sui rinforzi a centrocampo. Il club nerazzurro, infatti, sta sondando diversi nomi per accrescere la qualità in mediana e vuole regalare ad Antonio Conte profili in grado di aumentare il livello tecnico e di leadership della zona centrale del campo.

Tuttosport, in edicola questa mattina, esclude che il rinforzo a metà campo possa arrivare a costo zero: “A centrocampo, però, non arriverà un rinforzo a costo zero, a meno che l’Inter non riesca a trovare l’intesa con il Real Madrid per riportare a Milano in prestito Kovacic, di rientro dal Chelsea“.

Il vicecampione del mondo con la Croazia è un rimpianto dell'Inter che sarebbe disposta a riportarlo a Milano anche se solamente con la formula del prestito. L'affare sembra improbabile. Il colpo sarà probabilmente di alto profilo, con i vari Gundogan e Milinkovic Savic che sono tra i tanti profili che Beppe Marotta e Piero Ausilio vagliano.