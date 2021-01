Inter, a breve tutta la rosa a disposizione per Conte. In 3 verso il recupero

Inter, a breve, riporta il Corriere dello Sport, Antonio Conte potrebbe ritrovarsi in una situazione praticamente inedita.

Dall'inizio della sua avventura in nerazzurro infatti non ha mai avuto tutt la rosa a disposizione. Il quotidiano romano riporta che D'Ambrosio, uscito nel match contro la Sampdoria dopo aver preso una brutta botta, ha riniziato a correre e presto potrebbe tornare disponibile.

Poi c'è Matias Vecino, assente da diversi mesi ma che si avvicina alla prima convocazione in questa stagione. Mentre non c'è nessun problema per Alexis Sanchez, che sembrava avere dei problemi ma gli esami hanno scongiurato questa ipotesi.