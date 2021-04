Inter, 8 gare decisive per tre uomini che si giocheranno il futuro

Inter, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport le ultime gare mancanti al termine della stagione non saranno decisive solo per l'assegnazione del titolo. Ci sono dei giocatori, tre in particolare, che saranno chiamati a dare una svolta alla loro stagione per meritarsi la conferma nell'Inter del futuro. Il primo è Vidal, che non ha mai reso secondo le aspettative, e a fine stagione potrebbe lasciare.

Partito come titolare inamovibile ha perso ora il posto in favore di Eriksen. Qualche club si è già informato. L'ingaggio da quasi 7 milioni però è un ostacolo per le pretese di qualsiasi società.Gli altri due sono Sensi e Vecino.

Il centrocampista ex Sassuolo si sta conquistando un posto in nazionale, e se facesse rivedere all'Inter i livelli delle prime giornate dell scorsa stagione potrebbe restare. L'uruguaiano invece, scrive Tuttosport, vorrebbe lasciare un segno nella conquista dello scudetto così come fece anni fa per il ritorno in Champions.