Inter, 4 vittorie per lo scudetto. Ma nel mirino anche un altro obiettivo

Inter, mancano 13 punti alla squadra nerazzurra guidata da Antonio Conte per conquistare lo scudetto. Si tratta quindi di 4 vittorie ed un pareggio visto che i punti di distacco dalla seconda sono 11 (12 se si prende in considerazione il vantaggio negli scontri diretti).

Tutto ciò se le dirette inseguitrici vinceranno tutte le partite. In caso contrario i punti necessari saranno di meno. Ma non finisce qui. Stando al Corriere dello Sport l'obiettivo non è quello di fare di questo titolo un exploit isolato.

L'obiettivo è e deve essere quello di aprire un ciclo, almeno per puntare alla seconda stella (distante ad oggi 2 scudetti). Interrompere il regno della Juventus è solo il primo passo quindi.