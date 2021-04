Inter, 3 i nomi in cima alla lista. Per l'attacco obiettivo a sorpresa

Mercato Inter, secondo quanto riportato da Tuttosport sarebbero 3 i nomi che i nerazzurri starebbero seguendo in vista della prossima sessione di calciomercato. Il primo rinforzo necessario è un centrocampista, ed in cima alla lista dei desideri c'è De Paul. L'argentino costa molto, 40 milioni, ma i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto come contropartite Pinamonti e Agoumé.

Per la mediana si segue anche il nome di Wijnaldum (questa la nostra esclusiva), che si libererà a parametro zero dal Liverpool. Poi si darà la caccia ad un esterno sinistro, ed il nome più caldo è quello di Emerson Palmieri. Il vero sogno sarebbe Gosens, ma costa troppo.

L'esterno del Chelsea e della nazionale italiana sembra rappresentare una strada più percorribile. Infine per l'attacco prende corpo l'idea di tentate uno sgambetto alla Juventus. Piace infatti Kean, attualmente in forza al PSG ma che in estate dovrebbe rientrare all'Everton. Anche i bianconeri vorrebbero riportalo a casa.