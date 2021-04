Inter, 3 cessioni e 2 arrivi. Per Conte un pupillo e un rinforzo a sinistra

Inter, il mercato in casa nerazzurra inizia a muoversi, come riportato da Il Giorno. stando al quotidiano infatti si starebbe lavorando a due rinforzi. Il primo è un esterno sinistro. Attualmente in rosa per quel ruolo ci sono Perisic, Young e il jolly Darmian. L'inglese ex United sembra essere destinato lasciare l'Inter in estate (probabile ritorno al Watford).

Sempre a fine stagione tornerà anche Dalbert, ma la sua permanenza sembra potersi escludere. Il rinforzo potrebbe invece essere Di Marco, che sta facendo molto bene al Verona. Se l'Hellas non esercitasse il riscatto (6 milioni) il giocatore potrebbe giocarsi le sue carte con Conte.

per quanto riguarda l'attacco invece sembra essere sempre caldo il nome di Giroud, autentico pupillo di Conte. Il francese potrebbe lasciare il Chelsea in estate, e nella rosa nerazzurra potrebbe prendere il posto di Pianamonti, che non ha praticamente mai trovato spazio quest'anno. Per il giovane attaccante potrebbe essere percorsa la strada del prestito, ma anche la cessione definitiva è un'opzione.