Inter, 11 ideale trovato ma Conte ora potrebbe avere anche la "ciliegina"

Inter, i nerazzurri vanno verso il match di giovedì contro il Parma che sarà fondamentale per tenere saldo il primato in classifica. Conte ha ormai trovato la sua formazione ideale, ed è pronto a riproporla per intero in occasione della sfida alla squadra di Aversa.

Unica variazione prevista infatti rispetto alla partita di domenica è il ritorno di Hakimi a destra al posto di Darmian. Il marocchino era assente per qualifica, e ra è pronto a riprendersi il posto da titolare. Tuttavia, scrive Tuttosport, potrebbe arrivare un ulteriore "ciliegina" per l'allenatore nerazzurro.

Stefano Sensi infatti è pronto a tornare nella lista dei convocati, e si tratterebbe di un ulteriore freccia per Antonio Conte per la sua cavalcata finale. Un vero e proprio nuovo acquisto per il centrocampo nerazzurro, come scrive il quotidiano torinese.