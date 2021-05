Inizia il valzer delle panchine! La voce dalla Spagna su Conte

Il tanto atteso vertice fra il presidente dell'Inter, Steven Zhang, e il tecnico, Antonio Conte, è slittato. C'è chi pensa possa avvenire nelle prossime ore, chi invece fra qualche giorno. Intanto La Stampa di oggi, martedì 25 maggio, ipotizza un particolare scenario: "I nerazzurri sono in attesa delle mosse di un allenatore che - scrivono Guglielmo Bucchieri e Gianluca Oddenino nel loro articolo a pagina 36 - appare inquieto o semplicemente alla finestra per capire cosa accadrà al Real Madrid". Sì, perché una delle panchine più prestigiose al mondo potrebbe liberarsi a stretto giro di posta. "Il possibile addio di Zidane, domani (mercoledì, ndr) è in programma un incontro con Florentino Perez, apre nuovi scenari e può mescolare le carte. In Spagna - prosegue l'approfondimento de La Stampa - danno sia Conte sia allegri come potenziali sostituti, mentre Zizou potrebbe sbarcare alla Juventus dell'amico Andrea Agnelli". Per la società bianconera "Zidane è il desiderio più grande ma anche il più difficile da realizzare. Per questo - scrivono ancora Bucchieri e Oddenino - resiste l'ipotesi Gasperini, l'uomo del miracolo Atalanta e anche l'ex Allegri".

La Stampa prosegue il suo approfondimento indicando Ivan Jurić come possibile nuovo allenatore del Torino: "È il racconto di una storia iniziata un anno fa, quando Cairo aveva pensato all'allenatore del miracolo Verona per il dopo Moreno Longo". Infine il quotidiano torinese ricorda come il Napoli ha virato con decisione sull'ex Inter, Sergio Conceicao, mentre restano da capire ancora le intenzioni di Simone Inzaghi: resterà oppure no alla guida della Lazio? Insomma: fra le poche squadre ad avere certezze è la Roma che, ben prima della fine del campionato, ha già ufficializzato José Mourinho.