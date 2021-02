Infortunio Vidal, queste le condizioni e i tempi di recupero del cileno

Infortunio Vidal, il centrocampista cileno ex Barcellona è uscito dal campo venerdì sera a Firenze dopo aver subito una botta.

Non una buona notizia per Conte visto il tour de force che aspetta la sua squadra, per affrontare il quale ci sarà bisogno di attingere a tutte le risorse possibili. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera si tratterebbe solo di una contusione.

Nessuna lesione quindi per il giocatore che salterà il match di martedì (in quanto squalificato) ma tornerà a disposizione per la sfida alla Lazio. Da mercoledì comunque dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo.